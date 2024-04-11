UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина запропонувала створити приватний фонд для відновлення України

Фото: міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце (flickr.com/foreignoffice)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина лобіює серед партнерів по ЄС створення нового інвестиційного фонду для підтримки приватних інвестицій в Україну, щоб допомогти розв'язати проблему величезних витрат на післявоєнне відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Фонд є одним із 15 пріоритетів, затверджених урядом Німеччини для заохочення приватних інвестицій у повоєнну відбудову України в рамках підготовки до міжнародної конференції донорів, що відбудеться в Берліні.

"Державних грошей буде недостатньо, нам також знадобляться приватні інвестори", - заявила міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце.

За останніми прогнозами Світового банку, Україні знадобиться близько 486 млрд доларів, щоб компенсувати збитки, завдані війною Росії.

За словами Шульце, заохочення інвестицій з боку бізнесу в Україну є одним із головних пріоритетів Конференції з відновлення України 2024 року, яка відбудеться в Німеччині 11 червня.

Фонд, запропонований Німеччиною, надаватиме капітал від державних донорів для зниження ризиків і підтримки "великомасштабних приватних інвестиційних проєктів у таких ключових секторах, як енергетика, інфраструктура".

 

Відновлення України

Раніше Європейська комісія розробила план відновлення України після завершення війни із Росією.

Крім цього, в Кабінеті міністрів розкрили всі подробиці щодо плану відновлення України.

Додамо, що нещодавно Швейцарія виділила на відновлення України 5 млрд євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВійна в Україні