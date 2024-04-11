Германия предложила создать частный фонд для восстановления Украины

Фонд является одним из 15 приоритетов, утвержденных правительством Германии для поощрения частных инвестиций в послевоенное восстановление Украины в рамках подготовки к международной конференции доноров, которая пройдет в Берлине.

"Государственных денег будет недостаточно, нам также понадобятся частные инвесторы", - заявила министр развития Германии Свенья Шульце.

По последним прогнозам Всемирного банка, Украине потребуется около 486 млрд долларов, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный войной России.

По словам Шульце, поощрение инвестиций со стороны бизнеса в Украину является одним из главных приоритетов Конференции по восстановлению Украины в 2024 году, которая пройдет в Германии 11 июня.

Фонд, предложенный Германией, будет предоставлять капитал от государственных доноров для снижения рисков и поддержки "крупномасштабных частных инвестиционных проектов в таких ключевых секторах, как энергетика, инфраструктура".