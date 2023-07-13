Німеччина замовила велику кількість боєприпасів для танків Leopard 2

У Rheinmetall повідомили, що наявний рамковий контракт було розширено до обсягу близько 4 млрд євро.

Таким чином, до кінця 2030 року Бундесвер отримає кілька сотень тисяч бойових і навчальних патронів різних конструкцій.

При цьому компанія не надала жодних подробиць щодо обсягу попереднього замовлення, додавши, що цим замовленням Бундесвер хоче закрити прогалини у своїх запасах і збільшити постачання боєприпасів.

Рамкова угода також передбачає постачання "значної кількості танкових боєприпасів" Збройним силам України.

Допомога Україні від Німеччини

ЗМІ повідомляли, що Німеччина готує новий пакет військової допомоги для України на 700 млн євро. До нього, зокрема, мають увійти дві пускові установки, 25 танків Leopard 1, 20 БМП Marder, близько 20 тисяч артснарядів та снаряди для танків Leopard.

Нагадаємо, що у січні уряд Німеччини погодився поставити Україні сучасні танки Leopard 2, а також дозволив іншим країнам надсилати їх. Загалом союзники пообіцяли надати Україні два батальйони танків Leopard 2 (близько 60 одиниць).

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