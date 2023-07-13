Германия заказала большое количество боеприпасов для танков Leopard 2

Вооруженные силы Германии разместили большой заказ на боеприпасы для основных боевых танков Leopard 2 у компании-производителя Rheinmetall.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
В Rheinmetall сообщили, что существующий рамочный контракт был расширен до объема около 4 млрд евро.
Таким образом, к концу 2030 года Бундесвер получит несколько сотен тысяч боевых и учебных патронов различных конструкций.
При этом компания не предоставила никаких подробностей об объеме предварительного заказа, добавив, что этим заказом Бундесвер хочет закрыть пробелы в своих запасах и увеличить поставки боеприпасов.
Рамочное соглашение также предусматривает поставку "значительного количества танковых боеприпасов" Вооруженным силам Украины.
СМИ сообщали, что Германия готовит новый пакет военной помощи для Украины на 700 млн евро. В него, в частности, должны войти две пусковые установки, 25 танков Leopard 1, 20 БМП Marder, около 20 тысяч артснарядов и снаряды для танков Leopard.
Напомним, что в январе правительство Германии согласилось поставить Украине современные танки Leopard 2, а также разрешило другим странам отправлять их. В общей сложности союзники пообещали предоставить Украине два батальона танков Leopard 2 (около 60 единиц).
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