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Німеччина запевнила Україну у підтримці незалежно від результатів виборів в США

Фото: міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Німеччина буде і надалі підтримувати Україну і на це не зможуть вплинути результати виборів у США. Також Берлін запевняє, що надасть все необхідне Києву, навіть якщо країни G7 не реалізують заплановану мільярдну допомогу до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтервʼю міністра економіки та віцеканцлера Німеччини Роберта Габека для Berliner Morgenpost.

Він зазначив, якщо Дональд Трамп стане президентом США та відмовиться від надання допомоги Україні, Німеччина "не залишатиме Україну наодинці". За його словами, у разі такого результату президентських виборів у США, решті партнерів "доведеться працювати ще більше".

країни G7 мають надати Україні заплановану мільярдну допомогу до кінця 2024 року. 

Якщо цього не відбудеться, то віцеканцлер ФРН наголосив, що Німеччина продовжить допомагати Україні "без будь-яких "якщо" та "але". Він пояснив, що у такому випадку підтримку потрібно буде "надавати по-іншому".

Німецька допомога Україні

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році ніхто з українських західних партнерів не був певен стосовно того, чи буде Берлін надавати не лише гуманітарну та фінансову, але й військову допомогу Україні.

Однак таке рішення німецьким урядом було остаточно прийнято ще на початку повномасштабної російської агресії. Німеччина не відступилася від нього, навіть попри намагання Росії через своїх прокремлівських політиків вплинути на це.

Коли нещодавно почали поширюватися чутки про те, що Берлін нібито хоче відмовитися від допомоги Україні або її скоротити, канцлер країни Олаф Шольц відкинув усі ці звинувачення. Натомість у Німеччині запевнили, що її допомога Києву буде продовжуватися "стільки, скільки потрібно".

Нагадаємо, нещодавно Берлін передав Україні новий пакет військової допомоги. У нього увійшли системи ППО IRIS-T і безпілотники Vector.

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