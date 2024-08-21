Германия заверила Украину в поддержке вне зависимости от результатов выборов в США

Германия будет и в дальнейшем поддерживать Украину, на это не смогут повлиять результаты выборов в США. Также Берлин уверяет, что предоставит все необходимое Киеву, даже если страны G7 не реализуют запланированную миллиардную помощь до конца года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека для Berliner Morgenpost.
Он отметил, что если Дональд Трамп станет президентом США и откажется от оказания помощи Украине, Германия "не оставит Украину наедине". По его словам, в случае такого результата президентских выборов в США остальным партнерам "придется работать еще больше".
страны G7 должны предоставить Украине планируемую миллиардную помощь до конца 2024 года.
Если этого не произойдет, то вице-канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия продолжит помогать Украине "без каких-либо "если" и "но". Он пояснил, что в таком случае поддержку нужно будет "оказывать по-другому".
В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году никто из украинских западных партнеров не был уверен относительно того, будет ли Берлин оказывать не только гуманитарную и финансовую, но и военную помощь Украине.
Однако такое решение германским правительством было окончательно принято еще в начале полномасштабной российской агрессии. Германия не отступила от него, даже несмотря на попытки России из-за своих прокремлевских политиков повлиять на это.
Когда недавно начали распространяться слухи о том, что Берлин якобы хочет отказаться от помощи Украине или ее сократить, канцлер страны Олаф Шольц отверг все эти обвинения. В Германии же заверили, что ее помощь Киеву будет продолжаться "столько, сколько нужно".
Напомним, недавно Берлин передал Украине новый пакет военной помощи. В него вошли системы ПВО IRIS-T и беспилотники Vector.
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