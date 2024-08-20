ua en ru
Вт, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шольц відкинув звинувачення в тому, що Німеччина планує скоротити підтримку України

Вівторок 20 серпня 2024 19:38
UA EN RU
Шольц відкинув звинувачення в тому, що Німеччина планує скоротити підтримку України Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Німеччина не планує скорочувати підтримку, яку надає Україні у її протистоянні Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю телеканалу Sat.1.

За словами Шольца, зараз похитнути обіцянки Німеччини надавати допомогу Києву "взагалі нічого" не може. Він також здивований заявам про те, що Берлін має намір скоротити військову підтримку Україн.

Шольц нагадав, що уряд Німеччини запланував на майбутній рік виділення 4 мільярдів євро на військову допомогу Києву - це найбільша сума серед усіх країн Європи.

Що передувало

Днями німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) написало про те, що нібито уряд Німеччини планує урізати бюджетні витрати. Зокрема, Берлін начебто планує перестати виділяти нові кошти на військову допомогу Україні.

Однак пізніше у Німеччині заявили, що продовжать надавати підтримку Україні для захисту від російської агресії стільки часу, скільки потрібно.

Окрім цього німецький уряд заявив, що замість того, щоб витрачати гроші платників податків, він хоче використати доходи від заморожених російських активів для подальшої допомоги Україні у координації зі своїми партнерами щодо G7.

Сам Шольц також заявляв вже, що Німеччина продовжить підтримувати Україну, зокрема за допомогою кредиту на 50 млрд євро у рамках "Групи семи".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Олаф Шольц
NEWS
Рада заборонила РПЦ. Що буде з Московським патріархатом
Рада заборонила РПЦ. Що буде з Московським патріархатом
DAILY
Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну