ППО Iris-T та безпілотники Vector. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає систему ППО IRIS-T і безпілотники Vector.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

Допомога від Німеччини

Німеччина займає провідні позиції в наданні військової допомоги Україні, передаючи їй системи ППО, танки, бронетехніку, снаряди різних калібрів та інше військове обладнання. У Німеччині також проводяться тренування для українських військових.

Раніше Німеччина повідомила про передачу додаткової системи ППО Patriot Україні, надавши чверть своїх запасів цих систем. Проте Берлін відмовився передавати Україні далекобійні ракети Taurus.

Востаннє Німеччина надасть військову допомогу для України на початку червня цього року. Тоді пакет включав системи ППО IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS і танки Leopard 1.

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