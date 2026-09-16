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Німеччина "закриє небо" Латвії від дронів під час виборів

21:34 16.09.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Бджола
Німеччина "закриє небо" Латвії від дронів під час виборів Фото: Німецькі пілоти на F-16 (Getty Images)
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Німеччина направить винищувачі Eurofighter у Латвію, щоб захистити її повітряний простір під час парламентських виборів 3 жовтня. Причина - неодноразові вторгнення дронів у країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

ФРН закриє латвійське небо

Чотири німецькі винищувачі Eurofighter будуть відправлені на авіабазу Ліелварде в центральній Латвії приблизно на тиждень - з кінця вересня до початку жовтня, повідомило 16 вересня міністерство оборони Німеччини.

Німецькі винищувачі з 74-го тактичного авіакрила в Нойбурзі-ан-дер-Донау діятимуть у рамках розширеної місії НАТО. Це частина інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони альянсу.

Німеччина також розгорне кілька десятків особового складу.

Також Латвія запросила додаткову підтримку від своїх союзників по НАТО для забезпечення безпеки свого повітряного простору напередодні голосування 3 жовтня.

Інциденти з дронами

У червні винищувачі НАТО збили іноземний дрон над сходом країни, а ще один безпілотник було знищено в серпні.

Також повідомлялося, що українські експерти Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) консультували щодо відбиття атак дронів. Це відбулося нещодавно під час навчань НАТО у Латвії.

Ще РБК-Україна писало, що 23 травня вранці в озеро Дрідзіс у Краславському краї на сході Латвії впав безпілотник, який вибухнув при контакті з водою.

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