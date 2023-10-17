Німеччина вводить тимчасовий контроль на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер повідомила Європейську комісію про такі заходи з метою подальшої боротьби з контрабандою мігрантів та обмеження нелегальної міграції.

Внутрішній прикордонний контроль на сухопутних кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією триватиме десять днів, починаючи з 16 жовтня, і може бути продовжений загалом до двох місяців.

Це означає, що Федеральна поліція тепер може використовувати ті ж засоби на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією, які вона вже деякий час використовує на кордоні з Австрією.

Так, протягом останніх тижнів вже було запроваджено гнучкий контроль з боку координаційних центрів, крім того, було значно посилено патрулювання на всій прикордонній території, а також запроваджено спільні патрулі з прикордонною поліцією Польщі та Чехії на їхній національній території. Вже існує спільний план дій зі Швейцарією.

"Бізнес контрабандистів стає все більш жорстоким і недобросовісним. Жахлива смерть сімох людей, незаконно переправлених через німецько-австрійський кордон у п'ятницю ввечері, глибоко шокувала нас. Зараз необхідно вжити всіх можливих заходів, щоб зупинити цей жорстокий бізнес з людськими життями. Водночас ми потребуємо ефективного обмеження нелегальної міграції, щоб зменшити навантаження на наші муніципалітети", - сказала міністр внутрішніх справ.

Тепер Федеральна поліція може гнучко розгортати весь комплекс стаціонарних і мобільних прикордонних поліцейських заходів, залежно від поточної ситуації.

При цьому важливо, щоб контроль мав якомога менший вплив на повсякденне життя пасажирів, торгівлю та подорожі.

Чому вводять такі заходи

На кордонах Німеччини з Польщею, Чехією, Австрією та Швейцарією продовжує загострюватися ситуація зі злочинністю, пов’язаною з контрабандою людьми,

На початок жовтня 2023 року Федеральна поліція вже зафіксувала близько 98 тисяч несанкціонованих в'їздів до Німеччини порівняно з 92 тисячами у 2022 році. Можна припустити, що приблизно кожен четвертий громадянин третіх країн, який в'їжджає до Німеччини без дозволу, є нелегальним мігрантом.

Додамо, що на думку верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, Росія може загострити проблему нелегальної міграції в країни ЄС.

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