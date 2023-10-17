Німеччина вводить тимчасовий контроль на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією

Німеччина запроваджує тимчасовий прикордонний контроль на сухопутних кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією і продовжує контроль з Австрією для обмеження нелегальної міграції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Німеччини.
Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер повідомила Європейську комісію про такі заходи з метою подальшої боротьби з контрабандою мігрантів та обмеження нелегальної міграції.
Внутрішній прикордонний контроль на сухопутних кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією триватиме десять днів, починаючи з 16 жовтня, і може бути продовжений загалом до двох місяців.
Це означає, що Федеральна поліція тепер може використовувати ті ж засоби на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією, які вона вже деякий час використовує на кордоні з Австрією.
Так, протягом останніх тижнів вже було запроваджено гнучкий контроль з боку координаційних центрів, крім того, було значно посилено патрулювання на всій прикордонній території, а також запроваджено спільні патрулі з прикордонною поліцією Польщі та Чехії на їхній національній території. Вже існує спільний план дій зі Швейцарією.
"Бізнес контрабандистів стає все більш жорстоким і недобросовісним. Жахлива смерть сімох людей, незаконно переправлених через німецько-австрійський кордон у п'ятницю ввечері, глибоко шокувала нас. Зараз необхідно вжити всіх можливих заходів, щоб зупинити цей жорстокий бізнес з людськими життями. Водночас ми потребуємо ефективного обмеження нелегальної міграції, щоб зменшити навантаження на наші муніципалітети", - сказала міністр внутрішніх справ.
Тепер Федеральна поліція може гнучко розгортати весь комплекс стаціонарних і мобільних прикордонних поліцейських заходів, залежно від поточної ситуації.
При цьому важливо, щоб контроль мав якомога менший вплив на повсякденне життя пасажирів, торгівлю та подорожі.
На кордонах Німеччини з Польщею, Чехією, Австрією та Швейцарією продовжує загострюватися ситуація зі злочинністю, пов’язаною з контрабандою людьми,
На початок жовтня 2023 року Федеральна поліція вже зафіксувала близько 98 тисяч несанкціонованих в'їздів до Німеччини порівняно з 92 тисячами у 2022 році. Можна припустити, що приблизно кожен четвертий громадянин третіх країн, який в'їжджає до Німеччини без дозволу, є нелегальним мігрантом.
Додамо, що на думку верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, Росія може загострити проблему нелегальної міграції в країни ЄС.
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