Германия вводит временный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила Европейской комиссии о таких мерах с целью дальнейшей борьбы с контрабандой мигрантов и ограничения нелегальной миграции.

Внутренний пограничный контроль на сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией продлится десять дней, начиная с 16 октября, и может быть продлен до двух месяцев.

Это означает, что Федеральная полиция теперь может использовать те же средства на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией, которые она уже некоторое время использует на границе с Австрией.

Так, в последние недели уже был введен гибкий контроль со стороны координационных центров, кроме того, было значительно усилено патрулирование на всей приграничной территории, а также введены совместные патрули с пограничной полицией Польши и Чехии на их национальной территории. Уже существует общий план действий со Швейцарией.

"Бизнес контрабандистов становится все более жестоким и недобросовестным. Ужасная смерть семи людей, незаконно переправленных через немецко-австрийскую границу в пятницу вечером, повергла нас в шок. Сейчас необходимо принять все возможные меры, чтобы остановить этот жестокий бизнес с человеческими жизнями. В то же время мы нуждаемся в эффективном ограничении нелегальной миграции, чтобы уменьшить нагрузку на наши муниципалитеты", - сказала министр внутренних дел.

Теперь Федеральная полиция может гибко разворачивать весь комплекс стационарных и мобильных пограничных полицейских мер в зависимости от текущей ситуации.

При этом важно, чтобы контроль оказывал как можно меньшее влияние на повседневную жизнь пассажиров, торговлю и путешествия.

Почему вводят такие меры

На границах Германии с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией продолжает обостряться ситуация с преступностью, связанной с контрабандой людьми.

К началу октября 2023 года Федеральная полиция уже зафиксировала около 98 тысяч несанкционированных въездов в Германию по сравнению с 92 тысячами в 2022 году. Можно предположить, что примерно каждый четвертый гражданин третьих стран, въезжающий в Германию без разрешения, является нелегальным мигрантом.

Добавим, что, по мнению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Россия может обострить проблему нелегальной миграции в страны ЕС.

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