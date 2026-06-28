Германия установила новый исторический рекорд жары

Германия страдает от экстремальных температур. Страна установила новый исторический максимум, превысивший отметку более 40 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Аномальную жару зафиксировали в субботу, 27 июня. Измерительная станция в поселке Древиц показала 41,5 градуса Это самый высокий показатель температуры за всю историю наблюдений в ФРГ.

Немецкая метеорологическая служба (DWD) прорабатывает эти данные. Специалисты называют их предварительными, а официальное подтверждение планируют обнародовать 29 июня.

Метеорологи работают в усиленном режиме и постоянно мониторят приборы. Модели расчетов DWD показывают тревожные прогнозы: столбик термометра может пересечь предел 42 градуса.

Предыдущий температурный максимум не продержался даже суток. Ритм обновления рекордов поражает:

26 июня: зафиксировано 41,3 градуса в районе Бурбаха на западе Саарбрюккена.

в районе Бурбаха на западе Саарбрюккена. 27 июня (день): в том же Бурбасе температура поднялась до 41,4 градуса .

. 27 июня (вечер): Древиц перехватил лидерство с показателем 41,5 градуса.

Юго-запад и восток Германии сейчас соревнуются за звание самого горячего региона. Высокая температура держится в течение всего светового дня. Метеорологи призывают к осторожности, ведь экстремальные условия влияют на здоровье людей и работу инфраструктуры.