Німеччина вперше не пройшла до Радбезу ООН: хто завадив Берліну

Голосування у Генеральній Асамблеї відбулося цієї середи. На кону було п'ять вакантних місць, а учасники обирали представників від різних регіонів світу за квотним принципом.

Новими непостійними членами стали:

Киргизстан (вперше з 1991 року);

Зімбабве;

Тринідад і Тобаго;

Португалія;

Австрія.

Ці країни розпочнуть свою роботу з 1 січня 2027 року й замінять Пакистан, Сомалі, Грецію, Данію та Панаму. Вибір Киргизстану став особливим моментом - це лише другий випадок за десять років, коли до Ради потрапляє країна з Центральної Азії. Раніше це вдавалося лише Казахстану.

Чому Німеччина опинилася за бортом

Для офіційного Берліна цей результат став ударом. Країна розраховувала на підтримку більшості, однак голосів не вистачило. Німецькі дипломати вже почали аналізувати причини фіаско.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав подію "гіркою поразкою". Він вважає, що ключову роль зіграла позиція країни щодо конфлікту на Близькому Сході. Берлін непохитно підтримує Ізраїль і це відштовхнуло багато країн, особливо з так званого Глобального Півдня.

Вадефуль заявив, що результат не змінить стратегію держави. Він підкреслив, що Німеччина продовжить "виконувати свою історичну відповідальність" перед Ізраїлем. Принципи виявилися важливішими за крісло в ООН.

Російські інтриги та тиск Кремля

Окрім позиції щодо Ізраїля Німеччині завадила підступність Москви, яка крутила інтриги через активну підтримку Німеччиною України. Йоганн Вадефуль звинуватив Кремль у цілеспрямованій агітації. За його словами, Росія маневрувала, щоб заблокувати доступ Німеччини до найвпливовішого органу планети.

"Не секрет, що Росія не хоче такого голосу за столом Ради Безпеки, а також розпалила настрої проти нас", - сказав міністр.

Як працює Рада Безпеки

Зараз Рада складається з 15 членів. П'ять із них мають статус постійних. Це США, Велика Британія, Франція, Росія та Китай. Вони володіють правом вето. Ця система діє з часів завершення Другої світової війни.

Решту 10 місць займають непостійні члени. Їх обирають на дворічні терміни. Вибори відбуваються поетапно, щоб склад органу оновлювався поступово. Для Німеччини присутність у цьому списку завжди була питанням престижу та впливу на світові процеси.