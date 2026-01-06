Німеччина вперше погодилася допомогти стежити за припиненням вогню в Україні

Він наголосив, що Берлін не взяв на себе зобов'язання відправити війська до України, на відміну від Великої Британії та Франції, але може взяти участь у забезпеченні потенційного припинення вогню.

"Цей новий рік починається саме так, як закінчився старий - з інтенсивної мирної дипломатії для України", - додав він.

Варто зазначити, що, за словами Мерца, в рамках гарантій безпеки необхідне поєднання двох підходів - розміщення військ в Україні та розміщення додаткових військ у сусідніх з Україною країнах, які можуть бути задіяні в разі нової агресії з боку Росії.