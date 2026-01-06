Германия впервые согласилась помочь следить за прекращением огня в Украине

Германия дала согласие на участие в обеспечении потенциального прекращения огня в Украине.
Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Он подчеркнул, что Берлин не взял на себя обязательства отправить войска в Украину, в отличие от Великобритании и Франции, но может принять участие в обеспечении потенциального прекращения огня.
"Этот новый год начинается именно так, как закончился старый - с интенсивной мирной дипломатии для Украины", - добавил он.
Стоит отметить, что, по словам Мерца, в рамках гарантий безопасности необходимо сочетание двух подходов - размещение войск в Украине и размещение дополнительных войск в соседних с Украиной странах, которые могут быть задействованы в случае новой агрессии со стороны России.
Напомним, сегодня, 6 января, в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров. Участники обсудили формирование общей позиции Украины, Европы и США, а также возможность размещения иностранных войск после установления перемирия.
По ее итогам Украина, Британия и Франция подписали декларацию о намерениях по развертыванию сил на украинской территории. Это фактически первый шаг для размещения в Украине контингента стран Запада.
Также премьер Британии Кир Стармер рассказал, что по всей территории Украины после прекращения огня будут созданы военные хабы.
Отметим, зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказал, что Украина и США решили большинство проблем в вопросе гарантий безопасности.
Он сказал, что гарантии безопасности были разработаны в течение прошлого месяца в консультациях с украинцами и европейцами. При этом сегодняшняя встреча "коалиции желающих", по его словам, стала "большой вехой" в таких переговорах.