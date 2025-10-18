Німеччина виявила сотні фейкових біженців з України з угорськими паспортами

Як пише видання, наявність другого паспорту позбавляє права на отримання статусу біженця та соціальних виплат, передбачених для українців, які рятуються від війни.

Як повідомили у міністерстві внутрішніх справ федеральної землі Баден-Вюртемберг, ще взимку 2022–2023 років імміграційні служби виявили підозрілі випадки серед осіб, які просили тимчасовий захист як громадяни України.

За даними відомства, деякі заявники не володіли українською мовою, що викликало сумніви щодо їхнього походження.

"Ці люди часто спілкуються виключно угорською або потребують перекладача з цієї мови", - уточнили у міністерстві.

Наразі німецька влада проводить перевірку обставин і розробляє механізми, щоб запобігти можливим зловживанням програмою тимчасового захисту для українців.

Під час інтерв’ю деякі співрозмовники зізнавалися, що їхнє фінансове становище в Угорщині було складним, тому вони вирішили шукати кращих умов у Німеччині, де розраховують на соціальні виплати.

Подібні випадки не поодинокі, найчастіше йдеться про осіб з подвійним паспортом, які незаконно користуються програмою захисту для українців.

За даними Федерального відомства у справах міграції та біженців (BAMF), з травня 2023 року по жовтень цього року до нього надійшло 9640 повідомлень про підозрілі випадки, з яких понад 1100 - у 2024 році.

Лише за останній місяць зареєстровано ще 141 нове звернення, переважно з федеральних земель Баден-Вюртемберг, Баварія та Північний Рейн-Вестфалія.

У багатьох випадках підозри не підтвердилися. Однак наразі встановлено, що загалом 568 осіб мають мають ще й угорське громадянство.