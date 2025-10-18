Германия обнаружила сотни фейковых беженцев из Украины с венгерскими паспортами

Как пишет издание, наличие второго паспорта лишает права на получение статуса беженца и социальных выплат, предусмотренных для украинцев, спасающихся от войны.

Как сообщили в министерстве внутренних дел федеральной земли Баден-Вюртемберг, еще зимой 2022-2023 годов иммиграционные службы обнаружили подозрительные случаи среди лиц, которые просили временную защиту как граждане Украины.

По данным ведомства, некоторые заявители не владели украинским языком, что вызвало сомнения относительно их происхождения.

"Эти люди часто общаются исключительно на венгерском или нуждаются в переводчике с этого языка", - уточнили в министерстве.

Сейчас немецкие власти проводят проверку обстоятельств и разрабатывают механизмы, чтобы предотвратить возможные злоупотребления программой временной защиты для украинцев.

Во время интервью некоторые собеседники признавались, что их финансовое положение в Венгрии было сложным, поэтому они решили искать лучших условий в Германии, где рассчитывают на социальные выплаты.

Подобные случаи не единичны, чаще всего речь идет о лицах с двойным паспортом, которые незаконно пользуются программой защиты для украинцев.

По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), с мая 2023 года по октябрь этого года в него поступило 9640 сообщений о подозрительных случаях, из которых более 1100 - в 2024 году.

Только за последний месяц зарегистрировано еще 141 новое обращение, преимущественно из федеральных земель Баден-Вюртемберг, Бавария и Северный Рейн-Вестфалия.

Во многих случаях подозрения не подтвердились. Однако установлено, что в общей сложности 568 человек имеют еще и венгерское гражданство.