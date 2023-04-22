Німеччина вигнала з країни російських дипломатів, РФ погрожує дзеркальною відповіддю
Німеччина прийняла рішення про масове видворення російських дипломатів з країни. В Росії погрожують дзеркальною відповіддю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.
"Влада ФРН ухвалила рішення про чергове масове вислання співробітників російських дипломатичних представництв у Німеччині. Рішуче засуджуємо ці дії Берліна, який продовжує демонстративно руйнувати весь масив російсько-німецьких відносин, включно з їхнім дипломатичним виміром", - зазначили в МЗС Росії.
Воодночас зазначається, що Росія дзеркально відповість на рішення Німеччини назвавши рішення Берліну "ворожим". Зокрема, Кремль планує "суттєво обмежити максимальну кількість працівників німецьких дипломатичних представництв".
В Росії звинуватили Німеччину в тому, що вона нібито "афішувала нову висилку дипломатів".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Норвегія нещодавно оголосила персонами нон грата 15 російських дипломатів. Пізніше в Осло заявили, що дипломати займались радіорозвідкою в країні.
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