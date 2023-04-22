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Германия выгнала из страны российских дипломатов, РФ угрожает зеркальным ответом

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Суббота 22 апреля 2023 14:48
Германия выгнала из страны российских дипломатов, РФ угрожает зеркальным ответом Фото: Германия выгнала из страны российских дипломатов, РФ угрожает зеркальным ответом (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Германия приняла решение о массовом выдворении российских дипломатов из страны. В России угрожают зеркальным ответом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC.

"Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", - отметили в МИД России.

При этом отмечается, что Россия зеркально ответит на решение Германии назвав решение Берлина "враждебным". В частности, Кремль планирует "существенно ограничить максимальное количество работников немецких дипломатических представительств".

В России обвинили Германию в том, что она якобы "афишировала новую высылку дипломатов".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Норвегия недавно объявила персонами нон грата 15 российских дипломатов. Позже в Осло заявили, что дипломаты занимались радиоразведкой в стране.

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