Німеччина вигнала 400 росіян від 2022 року, 80 з них дипломати-шпигуни, - Bild

Скільки росіян вислали

За даними видання, від лютого 2022 року Німеччина видворила понад 80 російських дипломатів. Більшість із них були агентами, замаскованими під дипломатів.

У МЗС Німеччини повідомили, що персонал російського посольства значно скоротився з початку війни. Окрім співробітників дипломатичних установ, від 2022 року ФРН вислала ще 313 громадян Росії.

Кого вважають шпигунами

У відомстві зазначили, що висланих росіян із дипломатичним статусом розглядали як людей, пов'язаних із розвідувальною діяльністю. Більшість із них працювали під дипломатичним прикриттям.

Останнє висилання дипломатів, за даними Bild, відбулося у січні 2026 року.

Гучна шпигунська справа

Тоді ФРН оголосила персоною нон грата заступника військового аташе посольства РФ у Берліні. Це сталося після арешту громадянки Німеччини українського походження Ілони В., яку німецька влада вважає агентом російських спецслужб.

За даними слідства, вона працювала на російську секретну службу з листопада 2023 року. Після її арешту куратор із посольства був змушений покинути країну.

"Німецький уряд не терпить шпигунства в Німеччині, особливо не під виглядом дипломатичного статусу", - заявляли тоді в МЗС ФРН.