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Германия выгнала 400 россиян с 2022 года, 80 из них дипломаты-шпионы, - Bild

16:39 09.08.2026 Вс
2 мин
Значительную часть дипломатов в ФРГ считают замаскированными агентами спецслужб
aimg Валерия Абабина
Фото: Германия выдворила около 400 россиян с начала 2022 года (Getty Images)

Штат русского посольства в Германии значительно сократился с начала полномасштабной войны. Последняя высылка дипломатов РФ состоялась уже в этом году – после громкого шпионского дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild

Сколько россиян выслали

По данным издания, с февраля 2022 года Германия выдворила более 80 российских дипломатов. Большинство из них были агентами, замаскированными под дипломатов.

В МИД Германии сообщили, что персонал российского посольства значительно сократился с начала войны. Кроме сотрудников дипломатических учреждений, с 2022 ФРГ выслала еще 313 граждан России.

Кого считают шпионами

В ведомстве отметили, что высланных россиян с дипломатическим статусом рассматривали как людей, связанных с разведывательной деятельностью. Большинство из них работало под дипломатическим прикрытием.

Последняя высылка дипломатов, по данным Bild, состоялась в январе 2026 года.

Громкое шпионское дело

Тогда ФРГ объявила персоной нон грата заместителя военного атташе посольства РФ в Берлине. Это произошло после ареста гражданки Германии украинского происхождения Илоны В., которую немецкие власти считают агентом российских спецслужб.

По данным следствия, она работала на русскую секретную службу с ноября 2023 года. После ее ареста куратор из посольства был вынужден покинуть страну.

"Германское правительство не терпит шпионажа в Германии, особенно не под видом дипломатического статуса", - заявляли тогда в МИД ФРГ.

Напомним, в последние годы Европа фиксирует всплеск российской гибридной активности – от шпионажа до диверсий.

Лишь на днях в Германии задержали гражданина Украины , подозреваемого в сборе данных для российских спецслужб - по версии следствия, РФ готовила покушение на руководителя немецкого производителя дронов Donaustahl.

Сходные угрозы фиксируют и в других странах. Так, на границе Сербии и Венгрии задержаны два агента РФ , которые, по версии следствия, за деньги готовили диверсию на оборонном объекте в Германии.

Италия ранее выслала двух российских военных атташе на фоне шпионского скандала.

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