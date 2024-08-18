Німеччина відреагувала на використання Україною наданої зброї у Курській області

Коментуючи питання можливого використання німецької зброї у Курській області, він наголосив, що зброю передавали під відповідальність України.

"Зброя передана під відповідальність України, яка захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону", - сказав міністр.

Лінднер також заявив, що зброю буде використано в інтересах оборони України.

Варто додати, що німецьке видання Bild проаналізувало одне з відео з Курської області. Журналісти заявили, що на кадрах помітили інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1. На ньому був символ українських військ.

Також на відео українських захисників з Курської області помітили німецькі бойові машини піхоти Marder.