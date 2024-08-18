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Германия отреагировала на использование Украиной переданного оружия в Курской области

Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В сети заявили, что Украина могла использовать немецкие танки и БМП во время операции в Курской области. В Берлине отреагировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Германии Кристиана Линднера в интервью SRF.

Комментируя вопрос о возможном использовании немецкого оружия в Курской области, он подчеркнул, что оружие передавали под ответственность Украины.

"Оружие передано под ответственность Украины, которая защищается от агрессора и реализует свое право на самооборону", - сказал министр.

Линднер также заявил, что оружие будет использовано в интересах обороны Украины.

Стоит добавить, что немецкое издание Bild проанализировало одно из видео из Курской области. Журналисты заявили, что на кадрах заметили инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1. На нем был символ украинских войск.

Также на видео украинских защитников из Курской области заметили немецкие боевые машины пехоты Marder.

 

Курская операция

В течение двух недель в Курской области идет наступательная операция украинских сил обороны. Украина создала военную комендатуру в Курской области и планирует открыть гуманитарный коридор.

Боевые действия в приграничных районах Курской области продолжаются. Украинские военные сообщали, что Россия перебрасывает силы для обороны, но это тыловые подразделения и резервы с фронта.

По данным СМИ, россияне бросили в Курскую область так называемую "космическую бригаду" воздушно-космических сил РФ. Их записали в мотострелки.

Детальнее о том, может ли "Курский прорыв" расшириться на Белгородскую область - в материале РБК-Украина.

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