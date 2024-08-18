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Німеччина відреагувала на використання Україною наданої зброї у Курській області

Берлін, Неділя 18 серпня 2024 14:01
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Німеччина відреагувала на використання Україною наданої зброї у Курській області Фото: міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі заявили, що Україна могла використати німецькі танки та БМП під час операції у Курській області. У Берліні відреагували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера в інтерв’ю SRF.

Коментуючи питання можливого використання німецької зброї у Курській області, він наголосив, що зброю передавали під відповідальність України.

"Зброя передана під відповідальність України, яка захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону", - сказав міністр.

Лінднер також заявив, що зброю буде використано в інтересах оборони України.

Варто додати, що німецьке видання Bild проаналізувало одне з відео з Курської області. Журналісти заявили, що на кадрах помітили інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1. На ньому був символ українських військ.

Також на відео українських захисників з Курської області помітили німецькі бойові машини піхоти Marder.

Курська операція

Протягом двох тижнів у Курській області триває наступальна операція українських сил оборони. Україна створила військову комендатуру у Курській області, а також планує відкрити гуманітарний коридор.

Бойові дії у прикордонних районах Курської області тривають. Українські військові повідомляли, що Росія перекидає сил для оборони, але це тилові підрозділи та резерви з фронту.

За даними ЗМІ, росіяни кинули у Курську область так звану "космічну бригаду" повітряно-космічних сил РФ. Їх записали у мотострілки.

Детальніше про те, чи може "Курський прорив" розширитися на Бєлгородську область - у матеріалі РБК-Україна.

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