Германия отреагировала на использование Украиной переданного оружия в Курской области

В сети заявили, что Украина могла использовать немецкие танки и БМП во время операции в Курской области. В Берлине отреагировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Германии Кристиана Линднера в интервью SRF .

Комментируя вопрос о возможном использовании немецкого оружия в Курской области, он подчеркнул, что оружие передавали под ответственность Украины.

"Оружие передано под ответственность Украины, которая защищается от агрессора и реализует свое право на самооборону", - сказал министр.

Линднер также заявил, что оружие будет использовано в интересах обороны Украины.

Стоит добавить, что немецкое издание Bild проанализировало одно из видео из Курской области. Журналисты заявили, что на кадрах заметили инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1. На нем был символ украинских войск.

Также на видео украинских защитников из Курской области заметили немецкие боевые машины пехоты Marder.