Німеччина відреагувала на рішення США вивести війська

Пісторіус зробив цю заяву після того, як Пентагон оголосив про плани вивести з країни близько 5 тисяч американських військових.

Відтепер, за його словами, європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

"Німеччина рухається у правильному напрямку", - підкреслив міністр.

Він додав, що зокрема, країна розширює Бундесвер, збільшує закупівлі озброєння та розвиває військову інфраструктуру.

Водночас Пісторіус підкреслив, що присутність військ США в Європі відповідає інтересам як європейських країн, так і Вашингтона.

"Присутність американських солдатів у Європі, і особливо в Німеччині, відповідає нашим інтересам і інтересам Сполучених Штатів", - наголосив він.

Проте, за його словами, "можна передбачити, що США й надалі виводитимуть війська з Європи, включаючи Німеччину".

Міністр оборони зазначив, що наразі в Німеччині перебуває майже 40 тисяч американських військовослужбовців.

Скорочення контингенту США в Німеччині

Днями у своїй соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп заявив, що "розглядає можливість" виведення військ із Німеччини, однак не уточнив ані масштаби, ані терміни такого кроку.