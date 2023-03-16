Німеччина відмовилася від домашнього етапу жіночого ЧС з фехтування через Росію та Білорусь

Сьогодні, 16 березня, Німеччина відмовилася від проведення домашнього етапу жіночого Кубка світу з фехтування через допуск до змагань спортсменів з Росії та Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на федерацію фехтування Німеччини.
міжнародна федерація фехтування повернула РФ і Білорусь до змагань.
Своєю чергою Європейська асоціація легкої атлетики вчора ухвалила рішення щодо участі РФ і Білорусі.
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