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Європейська асоціація легкої атлетики ухвалила рішення щодо участі РФ і Білорусі

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Лозанна, Середа 15 березня 2023 17:37
Європейська асоціація легкої атлетики ухвалила рішення щодо участі РФ і Білорусі Фото: European Athletics підтвердила підтримку України (facebook.com/EuropeanAthletics)
Автор: Антон Федорців

Залишити чинним відсторонення білоруських і російських спортсменів від змагань вирішила Європейська асоціація легкої атлетики (European Athletics). Бан почав діяти після повномасштабного вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Заборона атлетам із РФ і Білорусі на виступи під егідою European Athletics триватиме до завершення війни проти України. Рада асоціації підтвердила минулорічне рішення про бан для російських і білоруських спортсменів, персоналу та офіційних осіб.

"Війна мала руйнівні наслідки для України, тож European Athletics як спортивна організація стверджує, що це стосується і спортивної інфраструктури України та її спортсменів. Ми продовжимо підтримувати Федерацію легкої атлетики України, щоб її спортсмени змогли розкрити свій потенціал, попри трагічну ситуацію", – заявив президент організації Добромір Карамарінов.

Європейська асоціація легкої атлетики запровадила санкції проти РФ і Білорусі ще 1 березня торік. Підтвердження курсу на збереження бану росіян і білорусів іде в розріз із намірами Міжнародного олімпійського комітету повернути їх у нейтральному статусі.

Раніше група країн на чолі з Польщею ухвалила декларацію зі закликом до МОК щодо повернення атлетів із РФ і Білорусі в міжнародний спорт. Коаліція функціонерів впевнена, що російський режим і тамтешня пропаганда використають спортсменів для легалізації воєнних злочинів.

До слова, в п'ятницю Міжнародна федерація фехтування повернула РФ і Білорусь у турніри під своєю егідою.

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