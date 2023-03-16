Германия отказалась от домашнего этапа женского ЧМ по фехтованию из-за России и Беларуси

Сегодня, 16 марта, Германия отказалась от проведения домашнего этапа женского Кубка мира по фехтованию из-за допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на федерацию фехтования Германии.
федерация фехтования вернула РФ и Беларусь в соревнования.
В свою очередь Европейская ассоциация легкой атлетики вчера приняла решение об участии РФ и Белоруссии.
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