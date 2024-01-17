Німеччина виділить Україні понад 7 млрд євро військової допомоги у 2024 році, - Шольц

Під час бесіди канцлер Німеччини та президент США обговорили ситуацію в Україні та Близькому Сході. Вони виступили з засудженням нападу Росії в Україну і домовилися про необхідність продовження надання Україні фінансової, військової та гуманітарної допомоги.

2024 року Німеччина виділить Україні військову допомогу на суму понад сім мільярдів євро у 2024 році.

Військова допомога Німеччині Україні

Німеччина - один із головних союзників України у боротьбі з російською агресією. Країна надала Україні гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму у мільярди євро.

Нещодавно ми повідомляли, що німецька опозиція хоче, щоб питання передачі Україні далекобійних ракет Taurus було винесено на голосування у Бундестазі.

Також ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц планує на саміті лідерів Європейського союзу майбутнього питання військової допомоги Україні. Він має намір закликати деякі країни збільшити обсяги постачання зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву додаткові зенітки Gepard.