Шольц на саміті ЄС у лютому хоче провести окремі дебати щодо зброї для України, - Politico

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на майбутньому саміті лідерів Європейського союзу 1 лютого планує на окремих дискусіях обговорити військову допомогу для України. Зокрема, хоче закликати деякі країни збільшити оборонні постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

На лютневому саміті лідери ЄС очікується ухвалення пакета фінансової допомоги для України від блоку на 50 мільярдів євро.

Як розповів виданню німецький чиновник, Шольц має намір використати цю нагоду для проведення додаткових дебатів щодо військової підтримки України, яку окремі європейські країни планують цього року.

Напередодні канцлер ФРН випустив з прямим попередженням про те, що "поставки зброї для України, заплановані до цього часу більшістю країн-членів ЄС, безумовно, є занадто малими". У цьому контексті він закликав європейських союзників "також вжити заходів, посилити зусилля на підтримку України".

Також Шольц розповів, що попросив Євросоюз скласти список усієї військової допомоги, яку країни-члени планують надати Україні у 2024 році "не пізніше" саміту 1 лютого.

У публікації зазначається, що план Берліна обговорити висновки цього списку з лідерами ЄС, швидше за все, посилить тиск на такі країни, як Франція, Італія та Іспанія, які поки що надали українській стороні "порівняно небагато" військової допомоги.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина є найсильнішим прихильником України після США. Тільки на цей рік було виділено кошти на постачання зброї та матеріалів на суму вісім мільярдів євро. Крім того, було надано гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму в мільярди.

Зокрема, Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

За даними Кільського інституту, торік Німеччина була другим найбільшим донором в оборонній допомозі Україні після США з сумою 17,1 млрд євро. За ФРН йдуть Велика Британія з 6,6 мільярдами євро та Північні та Східні країни ЄС. Також вказується, що Франція внесла лише 0,54 мільярда євро, Італія - 0,69 мільярда євро, а Іспанія - 0,34 мільярда євро.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву додаткові зенітки Gepard.

Додамо, що вчора, 8 січня, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші країни ЄС надати Україні більшу підтримку цього року.