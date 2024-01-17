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Германия выделит Украине более 7 млрд евро военной помощи в 2024 году, - Шольц

Фото: Германия выделит Украине более семи млрд евро военной помощи в 2024 году (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Канцлер Германии Олаф Шольц 16 января говорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Лидеры поддержали оказание помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на федеральное правительство Германии.

В ходе беседы канцлер Германии и президент США обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Они выступили с осуждением продолжающегося нападения России в Украину и договорились о необходимости продолжения оказания Украине финансовой, военной и гуманитарной помощи.

В 2024 году Германия выделит Украине военную помощь на сумму более семи миллиардов евро в 2024 году.

Военная помощь Германии Украине

Германия - один из главных союзников Украины в борьбе с российской агрессией. Страна оказала Украине гуманитарную и финансовую помощь на общую сумму в миллиарды евро.

Недавно мы сообщали, что немецкая оппозиция хочет, чтобы вопрос передачи Украине дальнобойных ракет Taurus был вынесен на голосование в Бундестаге.

Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует на предстоящем саммите лидеров Европейского союза вопрос военной помощи Украине. Он намерен призвать некоторые страны увеличить объёмы поставок оружия и боеприпасов.

Напомним, недавно Германия обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву дополнительные зенитки Gepard.

 

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