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Німеччина виділила Україні 200 млн євро допомоги: на що витратять гроші

Фото: Німеччина виділила Україні 200 млн євро допомоги (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

України отримає грант обсягом 200 млн євро від Німеччини. Ці гроші використають для покриття витрат з виплати допомоги на проживання переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів України.

"Вдячний уряду Німеччини та команді Кредитної установи для відбудови за надзвичайну підтримку у цей визначний для України історичний період. 200 млн євро грантових коштів допоможуть уряду України та надалі підтримувати осіб та сім’ї, які в результаті російської військової агресії вимушені були залишати свої домівки та тимчасово виїхати в більш безпечні регіони України", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Також міністр відзначив зусилля Німеччини у підтримці інтересів України на міжнародній арені, під час їх головування у G7 цього року.

Сторони також обговорили стан фінансової та економічної системи України, а також інші проекти, які реалізуються за підтримки Німеччини. Берлін вже надав Києву 1,5 млрд євро від початку вторгнення РФ.

"Ці кошти спрямовано на бюджетну підтримку першочергових соціальних видатків та видатків у сфері освіти та охорони здоров’я, допомоги ВПО, а також підтримку державних програм з кредитування малого та середнього бізнесу в Україні", - додали наостанок.

Нагадаємо, що Німеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України. До нього увійшли сім зенітних установок Gepard.

Німеччина продовжує надавати військові допомогу Україні. Так, наша країна отримала 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh, з них два - протягом цього тижня.

Німеччина має намір і надалі надавати Україні допомогу через російські атаки на енергетичну інфраструктуру країни.

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