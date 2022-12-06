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Германия выделила Украине 200 млн евро помощи: на что потратят деньги

Фото: Германия выделила Украине 200 млн евро помощи (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина получит грант в размере 200 млн евро от Германии. Эти деньги используют для покрытия расходов по выплате пособия на проживание переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов Украины.

"Благодарно правительству Германии и команде Кредитного учреждения для восстановления за чрезвычайную поддержку в этот выдающийся для Украины исторический период. 200 млн евро грантовых средств помогут правительству Украины и в дальнейшем поддерживать лиц и семьи, которые в результате российской военной агрессии вынуждены были покидать свои дома и временно уехать в более безопасные регионы Украины", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

Также министр отметил усилия Германии по поддержанию интересов Украины на международной арене, во время их председательства в G7 в этом году.

Стороны обсудили состояние финансовой и экономической системы Украины, а также другие проекты, которые реализуются при поддержке Германии. Берлин уже выделил Киеву 1,5 млрд евро с начала вторжения РФ.

"Эти средства направлены на бюджетную поддержку первоочередных социальных расходов и расходов в сфере образования и здравоохранения, помощи ВПЛ, а также поддержку государственных программ по кредитованию малого и среднего бизнеса в Украине", - добавили напоследок.

Напомним, что Германия предоставила новый пакет помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли семь зенитных установок Gepard.

Германия продолжает оказывать военные помощь Украине. Так, наша страна получила 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh, из них две - в течение этой недели.

Германия намерена и дальше оказывать Украине помощь через российские атаки на энергетическую инфраструктуру страны.

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