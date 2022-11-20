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Німеччина допоможе Україні відновити об'єкти енергетичної інфраструктури

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Неділя 20 листопада 2022 19:21
Німеччина допоможе Україні відновити об'єкти енергетичної інфраструктури Фото: Німеччина допоможе Україні відновити енергетичні об'єкти (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німеччина має намір і надалі надавати Україні допомогу через російські атаки на енергетичну інфраструктуру країни.

Про це заявила міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ARD.

Йдеться про постачання генераторів, ремонт ліній електропередач, магістральних водопроводів та газопроводів.

"Ми зробимо все можливе, щоб Україна вистояла у цій війні", – додала Шульце в інтерв'ю.

Раніше ми писали, що в Індії погодилися підтримати український енергетичний сектор, який страждає від регулярних обстрілів з боку Росії.

Також повідомлялося, що рада директорів ЄБРР наступного тижня обговорить екстрений кредит для українського мережевого оператора "Укренерго", який спрямують на відновлення української енергосистеми.

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