Німеччина відіграватиме важливу роль: Мерц про рішення Трампа щодо передання Patriot Україні

Постачання Patriot Україні

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 Patriot в Україну. Він пообіцяв, що системи прибудуть уже за кілька днів.

Також США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн.

Президент України Володимир Зеленський подякував Трампу за рішення про передачу систем протиповітряної оборони. Він підкреслив, що треба робити все можливе для примусу РФ до припинення вбивств.

Примітно, що раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна не може більше відправити Україні Patriot, оскільки у Берліна їх залишилося занадто мало.

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