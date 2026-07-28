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Німеччина уріже витрати на боєприпаси у 2027 році, Rheinmetall може втратити, - Bloomberg

04:23 28.07.2026 Вт
1 хв
Зміняться лише приорітети у фінансуванні, що стосується оборонного сектору
aimg Юлія Маловічко
Німеччина уріже витрати на боєприпаси у 2027 році, Rheinmetall може втратити, - Bloomberg Фото: німецьці військові (з відкритих джерел)
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Уряд Німеччини має намір скоротити витрати на боєприпаси у 2027 році, що може посилити проблеми одного з найбільших виробників озброєнь у Європі - Rheinmetall.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Витрати на боєприпаси - скротять

Згідно з проєктом федерального бюджету, який ще може бути змінений, на закупівлю боєприпасів у 2027 році планують спрямувати близько 9,6 млрд євро проти 11 млрд євро у 2026 році.

Водночас загальні оборонні витрати Німеччини до 2030 року продовжать суттєво зростати, однак пріоритети фінансування зміняться.

Як зазначає Bloomberg, скорочення фінансування може поглибити труднощі одного з найбільших виробників озброєнь у Європі Rheinmetall. Від початку року акції концерну втратили понад 30% вартості на тлі занепокоєння інвесторів щодо перспектив компанії та зміни підходів Берліна до військових закупівель.

Попри можливе скорочення витрат на боєприпаси, Німеччина не відмовляється від масштабного переозброєння. Берлін продовжує збільшувати загальний оборонний бюджет і інвестувати в інші напрями модернізації Бундесверу, змінюючи структуру військових видатків

Нагадаємо, недавно повыдомлялось, що у Німеччині зафіксували стрімке зростання кількості молодих чоловіків, які офіційно відмовляються від військової служби з міркувань совісті.

А нещодавно Берлін представив першу в історії країни національну військову стратегію, у якій Росію назвали головною загрозою безпеці Європи.

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