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Германия урежет расходы на боеприпасы в 2027 году, Rheinmetall может потерять, - Bloomberg

04:23 28.07.2026 Вт
1 мин
Изменятся только приоритеты в финансировании, касается оборонного сектора
aimg Юлия Маловичко
Германия урежет расходы на боеприпасы в 2027 году, Rheinmetall может потерять, - Bloomberg Фото: немецкие военные (из открытых источников)
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Правительство Германии намерено сократить расходы на боеприпасы в 2027 году, что может усугубить проблемы одного из крупнейших производителей вооружений в Европе - Rheinmetall.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Расходы на боеприпасы - скроют

Согласно еще может быть измененному проекту федерального бюджета, на закупку боеприпасов в 2027 году планируют направить около 9,6 млрд евро против 11 млрд евро в 2026 году.

В то же время , общие оборонные расходы Германии до 2030 года продолжат существенно возрастать, однако приоритеты финансирования изменятся.

Как отмечает Bloomberg, сокращение финансирования может усугубить трудности одного из крупнейших производителей вооружений в Европе Rheinmetall. С начала года акции концерна потеряли более 30% стоимости на фоне беспокойства инвесторов по поводу перспектив компании и изменения подходов Берлина к военным закупкам.

Несмотря на вероятное сокращение расходов на боеприпасы, Германия не отказывается от масштабного перевооружения. Берлин продолжает увеличивать общий оборонный бюджет и инвестировать в другие направления модернизации Бундесвера, изменяя структуру военных расходов

Напомним, недавно сообщалось, что в Германии зафиксировали стремительный рост числа молодых мужчин, официально отказывающихся от военной службы по совести совести.

А недавно Берлин представил первую в истории страны национальную военную стратегию, в которой Россию назвали главной угрозой безопасности Европы.

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