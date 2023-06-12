Німеччина – Україна: Ребров відмовився від лідера "Динамо" на контрольний матч

Матч Німеччина – Україна відбудеться 12 червня в Бремені. Поєдинок прийме "Везерштадіон" – домашня арена місцевого "Вердера". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

Новий керманич "синьо-жовтих" не заявив на матч трьох виконавців, які перебувають у таборі збірної України. Поєдинок проти Бундестім пропустять півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський, а також хавбек польського "Ракува" Владислав Кочергін і форвард луганської "Зорі" Назарій Русин.

Натомість до заявки потрапив потенційний дебютант. Нападник "Динамо" Владислав Ванат отримав "дев'ятку" центрфорварда та конкуруватиме за місце на вістрі атаки з найкращим бомбардиром УПЛ Артемом Довбиком ("Дніпро-1"). Матиме змогу зіграти й низка легіонерів – Лунін, Соболь, Забарний, Миколенко, Ярмоленко, Маліновський, Мудрик, Ігнатенко та Циганков.

Офіційна заявка національної команди на матч Німеччина – Україна (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Валерій Бондар, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Данило Ігнатенко, 15. Віктор Циганков, 19. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков

Нападники: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик