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Германия – Украина: Ребров отказался от лидера "Динамо" на контрольный матч

Фото: Сергей Ребров в кругу подопечных (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола обнародовала заявку национальной команды на товарищеский поединок против сборной Германии. Главный тренер Сергей Ребров отцепил трех лишних футболистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Матч Германия – Украина состоится 12 июня в Бремене. Поединок примет "Везерштадион" – домашняя арена местного "Вердера". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Новый наставник "сине-желтых" не заявил на матч трех исполнителей, находящихся в лагере сборной Украины. Поединок против Бундестима пропустят полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский, а также хавбек польского "Ракува" Владислав Кочергин и форвард луганской "Зари" Назарий Русин.

Зато в заявку попал потенциальный дебютант. Нападающий "Динамо" Владислав Ванат получил "девятку" центрфорварда и будет конкурировать за место на острие атаки с лучшим бомбардиром УПЛ Артемом Довбиком ("Днепр-1"). Будет иметь возможность сыграть и ряд легионеров – Лунин, Соболь, Забарный, Миколенко, Ярмоленко, Малиновский, Мудрик, Игнатенко и Цыганков.

Официальная заявка национальной команды на матч Германия – Украина (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Валерий Бондарь, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 17. Ефим Конопля, 18. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Даниил Игнатенко, 15. Виктор Цыганков, 19. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков, 21. Георгий Судаков

Нападающие: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик

К слову, ранее вспомнили главные достижения Реброва-футболиста в составе сборной Украины.

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