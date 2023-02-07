Німеччина схвалила поставку 178 танків Leopard 1 Україні, - Spiegel

Сьогодні, 7 лютого, Федеральний уряд Німеччини схвалив поставку танків Leopard 1 Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
німецькі ЗМІ повідомляли, що Україна може отримати до 160 танків Leopard 1 із промислових складів Німеччини.
Нагадаємо, уряд Німеччини раніше схвалив постачання Україні 88 своїх танків Leopard 1.
РБК-Україна розповідало, що відомо про танки Leopard 1 та чим вони відрізняються від вже погоджених Leopard 2.
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