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Німеччина схвалила поставку 178 танків Leopard 1 Україні, - Spiegel

Фото: Німеччина ухвалила поставку 178 танків Leopard 1 Україні (deviantart com liam2010)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 лютого, Федеральний уряд Німеччини схвалив поставку танків Leopard 1 Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

німецькі ЗМІ повідомляли, що Україна може отримати до 160 танків Leopard 1 із промислових складів Німеччини.

Нагадаємо, уряд Німеччини раніше схвалив постачання Україні 88 своїх танків Leopard 1.

РБК-Україна розповідало, що відомо про танки Leopard 1 та чим вони відрізняються від вже погоджених Leopard 2.

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