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Германия одобрила поставку 178 танков Leopard 1 Украине, - Spiegel

Фото: Германия приняла поставку 178 танков Leopard 1 Украине (deviantart com liam2010)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 февраля, Федеральное правительство Германии одобрило поставку танков Leopard 1 Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

немецкие СМИ сообщали, что Украина может получить до 160 танков Leopard 1 из промышленных складов Германии.

Напомним, правительство Германии ранее одобрило поставки Украине 88 своих танков Leopard 1.

РБК-Украина рассказывала, что известно о танках Leopard 1 и чем они отличаются от согласованных Leopard 2.

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