Германия одобрила поставку 178 танков Leopard 1 Украине, - Spiegel

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

немецкие СМИ сообщали, что Украина может получить до 160 танков Leopard 1 из промышленных складов Германии.

Напомним, правительство Германии ранее одобрило поставки Украине 88 своих танков Leopard 1.

РБК-Украина рассказывала, что известно о танках Leopard 1 и чем они отличаются от согласованных Leopard 2.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.