Німеччина цього місяця розмістить неподалік українського кордону Patriot, - Пісторіус

За його словами, партнери України розуміють, наскільки велике значення має Жешув як логістичний вузол, коли йдеться про допомогу Україні.

"Не маю детального розкладу своїх зустрічей на найближчі два тижні, особливо враховуючи, що зараз виборча кампанія в Німеччині, але ще в січні я поїду до Ряшева особисто, щоб гарантувати, що це цього місяця там почнуть працювати оборонні системи Patriot", - сказав Пісторіус.

Нагадаємо, ще у 2023 році у Польщі відкрився сервісний центр з ремонту українських танків Leopard.

Захист польського логістичного хабу допомоги Україні

Раніше ми писали про те, що у Жешуві розгорнули системи протиповітряної оборони NASAMS та винищувачі F-35 для захисту логістичного центру допомоги Україні.

Також Норвегія пообіцяла передати Польщі винищувачі F-35 і зенітні комплекси NASAMS для захисту логістичного центру.