У Польщі розгорнули системи NASAMS та літаки F-35 для захисту хабу допомоги Україні

Фото: у Польщі розгорнули норвезькі системи NASAMS та літаки F-35 (facebook.com/DGeneralneRSZ)

У польському Жешуві розгорнули системи протиповітряної оборони NASAMS та винищувачі F-35. Вони захищають логістичний центр допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генеральний штаб Збройних сил Польщі в Facebook.