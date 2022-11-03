Німеччина терміново закликає своїх громадян покинути Іран

Міністерство закордонних справ Німеччини закликає своїх громадян терміново залишити Іран через ризик довільних арештів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Німеччини.
після загибелі молодої іранки.
Крім того, раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія поділилася зі Сполученими Штатами Америки розвіданими, в яких вказувалося, що Іран планує напад на їхню країну та Ірак.
Пізніше в Ірані над куполом мечеті Джамкаран у священному місті Кум було піднято червоний прапор помсти, що може означати оголошення війни.
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