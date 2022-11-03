Германия срочно призывает своих граждан покинуть Иран

Министерство иностранных дел Германии призывает своих граждан срочно покинуть Иран из-за риска произвольных арестов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Германии.
после гибели молодой иранки.
Кроме того, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия поделилась с Соединенными Штатами Америки разведанными, в которых указывалось, что Иран планирует нападение на их страну и Ирак.
Позже в Иране над куполом мечети Джамкаран в священном городе Кум был поднят красный флаг мести, что может означать объявление войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.