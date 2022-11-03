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Германия срочно призывает своих граждан покинуть Иран

Фото: Германия срочно призывает своих граждан покинуть Иран (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Министерство иностранных дел Германии призывает своих граждан срочно покинуть Иран из-за риска произвольных арестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Германии.

после гибели молодой иранки.

Кроме того, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия поделилась с Соединенными Штатами Америки разведанными, в которых указывалось, что Иран планирует нападение на их страну и Ирак.

Позже в Иране над куполом мечети Джамкаран в священном городе Кум был поднят красный флаг мести, что может означать объявление войны.

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Иран