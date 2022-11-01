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Іран планує напад на Саудівську Аравію та Ірак, - WSJ

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Вівторок 01 листопада 2022 21:45
Іран планує напад на Саудівську Аравію та Ірак, - WSJ Фото: Іран планує напад на Саудівську Аравію та Ірак (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Іран може готувати напад на Саудівську Аравію та Ірак з метою відвернути увагу від внутрішніх протестів у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними ЗМІ, Саудівська Аравія вже поділилася зі Сполученими Штатами своїми розвідданими про плани іранської влади. Сусідні з Іраном держави підвищили тривогу для своїх військових.

Рада нацбезпеки Білого дому заявила, що стурбована попередженнями і вже готова реагувати, якщо Іран почне атакувати.

"Ми стурбовані картиною загрози, і ми залишаємось у постійному контакті через військові та розвідувальні канали із Саудівською Аравією. Ми будемо без вагань діяти на захист наших інтересів та партнерів у регіоні", - заявив представник відомства.

Нагадаємо, раніше в українському МЗС заявили, що Іран є співучасниками військових злочинів і терактів росіян через постачання дронів-камікадзе до РФ.

Також ми писали, що, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Іран має бути офіційно визнаний співучасником агресії у Європі.

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