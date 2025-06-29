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Німеччина та союзники влаштували масштабні військові навчання на Рейні

Німеччина, Неділя 29 червня 2025 02:43
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Німеччина та союзники влаштували масштабні військові навчання на Рейні Фото: Бундесвер і союзники випробовують переправу через Рейн (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Річка Рейн стала ареною масштабних навчань. Німеччина разом із союзниками тренує переправу військ і важкої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa.

В суботу, 28 червня. військові підрозділи з чотирьох країн здійснили велику переправу військ та важкої техніки через річку Рейн у Німеччині під час спільних навчань.

За даними Бундесверу, збройних сил Німеччини, у 14-денних навчаннях, які мають завершитися до кінця наступного тижня, візьмуть участь близько 1200 солдатів та 500 одиниць техніки.

Під час "Великого переправлення" в Калькарі сили німецько-британського піонерського мостового батальйону 130 з Міндена були підкріплені голландською та італійською ротами.

Завдання полягало в тому, щоб побудувати пороми з власними системами для забезпечення перетину водного шляху після кількох днів ретельної підготовки та розвідки.

Варто зауважити, що ширина Рейну в Калькарі становить близько 300 метрів. Війська та транспортні засоби були переміщені до місця призначення дорогами загального користування.

Після Рейну найближчими днями відбудеться ще один запланований перетин річки Везер у районі Гамельна в Нижній Саксонії.

Зазначимо, що на початку місяця учасники навчань військово-морських сил НАТО Baltops-2025, що пройшли у Балтійському морі, відпрацювали використання в операціях безпілотних літальних апаратів і підводних дронів.

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