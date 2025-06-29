Германия и союзники устроили масштабные военные учения на Рейне

Река Рейн стала ареной масштабных учений. Германия вместе с союзниками тренирует переправу войск и тяжелой техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa .

В субботу, 28 июня. военные подразделения из четырех стран осуществили большую переправу войск и тяжелой техники через реку Рейн в Германии во время совместных учений.

По данным Бундесвера, вооруженных сил Германии, в 14-дневных учениях, которые должны завершиться до конца следующей недели, примут участие около 1200 солдат и 500 единиц техники.

Во время "Большой переправки" в Калькаре силы немецко-британского пионерского мостового батальона 130 из Миндена были подкреплены голландской и итальянской ротами.

Задача состояла в том, чтобы построить паромы с собственными системами для обеспечения пересечения водного пути после нескольких дней тщательной подготовки и разведки.

Стоит заметить, что ширина Рейна в Калькаре составляет около 300 метров. Войска и транспортные средства были перемещены к месту назначения по дорогам общего пользования.