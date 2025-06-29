ua en ru
Вс, 29 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Германия и союзники устроили масштабные военные учения на Рейне

Германия, Воскресенье 29 июня 2025 02:43
UA EN RU
Германия и союзники устроили масштабные военные учения на Рейне Фото: Бундесвер и союзники испытывают переправу через Рейн (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Река Рейн стала ареной масштабных учений. Германия вместе с союзниками тренирует переправу войск и тяжелой техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa.

В субботу, 28 июня. военные подразделения из четырех стран осуществили большую переправу войск и тяжелой техники через реку Рейн в Германии во время совместных учений.

По данным Бундесвера, вооруженных сил Германии, в 14-дневных учениях, которые должны завершиться до конца следующей недели, примут участие около 1200 солдат и 500 единиц техники.

Во время "Большой переправки" в Калькаре силы немецко-британского пионерского мостового батальона 130 из Миндена были подкреплены голландской и итальянской ротами.

Задача состояла в том, чтобы построить паромы с собственными системами для обеспечения пересечения водного пути после нескольких дней тщательной подготовки и разведки.

Стоит заметить, что ширина Рейна в Калькаре составляет около 300 метров. Войска и транспортные средства были перемещены к месту назначения по дорогам общего пользования.

После Рейна в ближайшие дни состоится еще одно запланированное пересечение реки Везер в районе Гамельна в Нижней Саксонии.

Отметим, что в начале месяца участники учений военно-морских сил НАТО Baltops-2025, прошедших в Балтийском море, отработали использование в операциях беспилотных летательных аппаратов и подводных дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
На фронте за сутки более 100 боестолкновений и тысячи обстрелов: где враг наступает активнее всего
На фронте за сутки более 100 боестолкновений и тысячи обстрелов: где враг наступает активнее всего
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу