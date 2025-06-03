Навчання Baltops-2025: військові НАТО відпрацьовують використання дронів на морі

Учасники навчань військово-морських сил НАТО Baltops-2025, що проходять у Балтійському морі, відпрацюють використання в операціях безпілотних літальних апаратів і підводних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на прес-службу Морських сил Британії.

Також британські та латвійські кораблі працюватимуть з надводними і повітряними безпілотними літальними апаратами ВМС США, зокрема, "турбуючи" інших учасників навчань, щоб перевірити їх здатність відбивати хвилі масованих атак.

Зокрема, патрульні кораблі британських ВМС будуть використовуватись, як стартові майданчики для новітніх роботизованих технологій, що контролюють підводний бойовий простір за допомогою безпілотних підводних апаратів (UUV).

Навчання Baltops-2025

Навчання Baltops-2025 проводяться вже понад півстоліття і спрямовані на безпеку регіону та його вод, гарантуючи безперебійну роботу країн-членів НАТО і країн-партнерів, які там діють.

Міжнародні навчання 2025 року охоплять територію від Ютландії та Великого Бельта на заході до Гданської затоки – близько 40 тисяч квадратних морських миль, що приблизно відповідає площі Нідерландів.

Раніше повідомлялось, що у відповідь на Baltops-2025 Росія також відправить свій флот у той самий час. Це може загострити напругу в регіоні. Для цього до регіону буде направлено близько 20 військових кораблів армії РФ.

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